БТА и националната новинарска агенция на Пакистан АПП подписаха договор за обмяна на новини

Българската телеграфна агенция (БТА) и националната информационна агенция на Пакистан Асошиейтед прес ъф Пакистан (АПП) /Associated Press of Pakistan (APP)/ започват обмяна на новини след като генералният директор на БТА Кирил Вълчев и управляващият директор на АПП Мухамад Асим Хичи подписаха споразумение за сътрудничество.

На подписването в централата на АПП в пакистанската столица Исламабад присъстваха и посланикът на България в Пакистан Ирена Ганчева и федералният секретар на пакистанското министерство на информацията и радио- и телевизионното разпръскване Ашфак Ахмад Халил.

Подписаното днес споразумение между БТА и АПП предвижда страните да предоставят една на друга за разпространение своите новини, снимки и видео услуги на английски език чрез интернет безплатно.

Освен това всяка от двете агенции ще предоставя на другата всеки ден една своя информация за значима новина от страната си с текст на английски език и снимка, която другата агенция да публикува на своите канали за разпространение с възможност за безплатно четене от всички посетители на съответните сайтове при изрично упоменаване на източника.

Договорът предвижда и възможност за обмяна на опит чрез професионални посещения на журналисти.

Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и ще се подновява автоматично безсрочно всяка година.

“В резултат на това сътрудничество на сайта на БТА ще има специална секция, посветена на новините на АПП от Пакистан. Очакваме също така АПП системно да публикува новини на БТА за България. Повече новини ще бъдат от полза за хората от двете страни, които искат да правят бизнес, да пътуват като туристи или да се запознаят с културата на другия”, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Той цитира националния поет на Пакистан Алама Икбал, смятан за „духовния баща“ на нацията, че „думите без дела са като тяло без душа“ и отбеляза, че подписването на споразумението между АПП и БТА е именно такова дело, което вдъхва нов живот на думите в новините на двете агенции.

Вълчев припомни, че това е второто подобно споразумение между АПП и БТА, след като миналата година Пакистан и България отбелязаха 60 години от установяването на дипломатически отношения. Две години след установяването им през 1965 г. първият договор е подписан на 15 март 1967 г. и е одобрен от Министерския съвет на Пакистан, а архивите на БТА съхраняват информация за това.

Генералният директор на БТА отбеляза, че до момента от 50 договора за сътрудничество на българската агенция с национални новинарски агенции почти една трета са от държави в Азия (Виетнам, Израел, Индия, Иран, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Киргизстан, Ливан, Монголия, Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, Филипините и Япония).

“Сътрудничеството между АПП и БТА е пример за изпълнение на най-голямата отговорност на новинарските агенции: да дават възможност на хората по света да се опознават и разбират. Опознаването и сравнението помежду ни е не само начин да се възползваме от най-добрите практики, но и гаранция за мир”, каза Вълчев.

Той благодари на посланика на България в Пакистан Ирена Ганчева за усилията ѝ да направи възможно подписването на това споразумение, “защото обменът на истински новини между АПП и БТА ни помага да вървим по пътя на истината, а както е казал и националният поет на Пакистан Алама Икбал: „Онези, които вървят по пътя на истината, никога не се страхуват.”

“Споразумението между БТА и АПП представлява повече от формален документ между две институции. То е съдържателна стъпка напред за подобряване на сътрудничеството между България и Пакистан чрез обмяна на надеждна информация, професионална експертиза и журналистически ценности. То ще помогне на нашите народи да бъдат осигурени точни, балансирани и навремени новини за двете държави и постиженията им”, каза посланик Ганчева. Тя отбеляза, че това споразумение ще служи за мост между двете общества и подчерта възможностите за обмяна на информация в областите на културата, образованието, икономиката, науката и туризма.

Вълчев подари на ръководителя на АПП копия на новините на БТА за обявяването на независимостта на Пакистан през 1947 г. и за установяването на дипломатически отношения с България през 1965 г., както и снимки от ранните отношения между двете държави. АПП получи и медала на Монетния двор на Българската народна банка и пощенската марка, посветени на 125-ата годишнина на БТА, англоезична версия на книга с новини на агенцията от всяка от 125-те години след първия й бюлетин, броевете на английски език на списанието на БТА ЛИК, посветени на 60-ата годишнина на списанието, на България в Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), на 155-ата годишнина на Българската академия на науките, на българската наука на Антарктида и на българската следа в Космоса по повод 45-ата годишнина от полета на Георги Иванов, с който България става шестата държава, изпратила човек в Космоса, както и двуезично издание на английски и български език на книгата “Символите на България” под редакцията на дългогодишния служител в отдел “Справочна” на БТА Таня Николова. Посланик Ганчева подари на АПП плакет за 60-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Пакистан. Хичи подари на БТА плакет на АПП.

Преди подписването на споразумението генералният директор на БТА разгледа централата на АПП в Исламабад и разговаря с ръководството на пакистанската агенция. Програмата предвижда Вълчев да посети и кореспондентското бюро на АПП във втория по население град на Пакистан Лахор.

АПП е създадена през 1947 г. В нея работят около 700 души като агенцията има представителства в 19 града в Пакистан и кореспонденти във Великобритания, Индия, Китай, Съединените американски щати. Новините се публикуват на 9 езика (английски, урду, китайски, арабски, синдхи, сирайки, пущу, белуджки и брахуи).

Ислямска република Пакистан се намира в северната част на полуостров Индостан в Южна Азия и има площ от 796 095 квадратни километра. Населението от над 252 милиона души я прави петата страна по население в света. Почти 35 процента са под 14 години, а средната възраст е 23 години. Около 96 процента са мюсюлмани.

След 2021 г., когато Народното събрание направи новините на БТА със свободен достъп, националната информационна агенция на България уреди с нови договори с глобалните агенции, от които купува информация, възможност всички български медии безвъзмездно да препубликуват преведени на български език техни новини.

Освен че закупува информационни продукти от 5 глобални информационни агенции, след подписаното с АПП споразумение БТА осигурява на българските медии безвъзмездно новини от още 51 агенции от 4 континента (Европа, Азия, Америка и Африка), с които БТА има подобни споразумения за сътрудничество, включително с националните информационни агенции на всички съседни на България страни и с 23 европейски агенции (16 членове на Европейския съюз, включително двете глобални агенции Франс Прес - Франция и ДПА - Германия), които са членове на Европейския алианс на новинарските агенции (ЕАНА). Такива договори за всекидневен безвъзмезден обмен на новини БТА вече има с националните новинарски агенции на Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Виетнам, Гана, Грузия, Гърция, Египет, Израел, Индия, Иран, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Киргизстан, Кипър, Китай, Косово, Кот д'Ивоар, Латвия, Либерия, Ливан, Мароко, Молдова, Монголия, Нигерия, Нидерландия, Обединените арабски емирства, Полша, Република Северна Македония, Пакистан, Португалия, Румъния, Саудитска Арабия, Сенегал, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Филипините, Хърватия, Черна гора, Япония (по договор още от 1964 г.), както и е абонат за новините на националната новинарска агенция на Украйна.

В концепцията, с която на 3 декември 2025 г. Вълчев беше преизбран единодушно от Народното събрание за втори мандат като генерален директор на БТА, е предвидена цел през следващите пет години агенцията да сключи споразумения за безвъзмезден обмен на новини с национални новинарски агенции на още 25 държави.

