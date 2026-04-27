Отиде си журналистът Ивайло Данаилов

Почина журналистът и преводач Ивайло Данаилов. Това съобщи в публикация във "Фейсбук" неговата половинка Ивета Стратиева.

Ивайло Данаилов е филолог и журналист с над 30 години професионален опит в български и чуждестранни медии. Роден е в София през 1958 г.

Завършил е английска филология с втора специалност българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен. Това показва биографична справка, публикувана на сайта на Народното събрание.

Професионалният му път започва в Българската телеграфна агенция, където от 1985 до 1991 г. работи като преводач-репортер в редакция „Информация за чужбина“, а по-късно и като политически репортер в редакция „Вътрешна информация“. В същия период е стрингер за Асошиейтед прес и ЮПИ.

В началото на 90-те години Данаилов е съветник и заместник-началник на пресцентъра на Министерския съвет. Между 1992 и 1996 г. работи във в. „168 часа“ като редактор в отделите „Бизнес“, „Политика“ и „Международен“. След това се завръща в БТА, където от 1997 до 2000 г. е главен редактор на редакция „Пресфото“.

Професионалната му биография включва още работа като отговорен редактор на отделите „Вътрешна информация“ и „Международна информация“ във в. „Неделен Стандарт“, както и като редактор в отдел „Международни новини“ на в. „Труд“. В различните си роли Ивайло Данаилов натрупва опит като преводач, репортер, политически журналист, разследващ репортер, редактор и ръководител на редакционни екипи.

Преди да започне журналистическата си кариера, през 1984–1985 г. работи като помощник-печатар в Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев“.

По информация на в. "24 часа" Данаилов се е борел с тежко заболяване през последната близо година.





