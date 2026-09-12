Обрат в туризма. Турция пенсионира бакшиша
В последно време са зачестили оплаквания от клиенти от заведения
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В последно време са зачестили оплаквания от клиенти от заведения
Обявиха ги за заплата
Идва от лудостта на клиентите
Щедра компания остави млада жена без думи
Експремиерът е в Гърция от седмица заедно със съпругата си Кари и двете им деца
Получи 1000 долара от фотограф
Две сервитьорки получиха бакшиш от 50 000 долара. Жените, които работят в ресторант в Ню Йорк, разбрали, че има завещание на тяхно име. Мултимилионер...
Брус събра приятели в ресторант "Грейс"
Варна. За това дали такситата по морето отброяват реално навъртените километри или надуват с помпи сметките бяха направени хайки от служители на Държа...