Всичко за Търсачка

Следете всички новини, анализи и коментари за Търсачка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Технологии Евроизбори 2019
Търсим във Firefox чрез Yahoo

Търсим във Firefox чрез Yahoo

София. Yahoo ще се превърне в търсачка по подразбиране в уеб браузъра Firefox. Това партньорство бе обявено вчера от компанията, която допълни, че сде...

20 ноември | 14:34
0 коментара
36052
Google навърши 15 години

Google навърши 15 години

Американската интернет и софтуерна компания Google празнува 15 години от своето създаване. По този случай интерактивен дудъл (банер) замести обичайнот...

27 септември | 10:06
0 коментара
7238
ВКС бие Google

ВКС бие Google

София. Революционна търсачка пуска до дни на сайта си Върховният касационен съд. Модерната технология позволява да се търсят конкретни дела, решения,...

01 юни | 20:30
0 коментара
18628