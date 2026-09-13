Добра новина след драмата с Google
Проблеми имаше и у нас
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Проблеми имаше и у нас
Проблемът засегна и България
Новите функции ще бъдат достъпни за САЩ
Bard все още е на много ранен етап на развитие
Моделът е проектиран да превъзхожда останалите търсачки
Русия е иззела банковата сметка на технологичния гигант
В момента всеки може да попълни онлайн формуляр, за да изпрати заявка за премахване
Търсачката е с променен дизайн на началната си страница
Кубрат Пулев в последните години е на върховете на класацията за спортни събития...
Спойката, която държи всички взаимоотношения заедно - включително между лидера и водения - е доверието, а то се основава на почтеността" - Браян Трейс...
В канадската web-търсачка Shodan се появи нов раздел, в който потребителите могат да гледат видеото от частните web-камери, поставени в домовете на хо...
София. Yahoo ще се превърне в търсачка по подразбиране в уеб браузъра Firefox. Това партньорство бе обявено вчера от компанията, която допълни, че сде...
Търсачката на Microsoft Bing също ще предостави възможност на потребителите си в Европейския съюз да изявят желание да бъдат премахнати линкове, които...
След като на 13 май Съдът на ЕС задължи търсачката Гугъл да "скрие остаряла информация" за испански гражданин, публикувана преди 15 г. във вестник, с...
Маунтин Вю. Google е на път да наруши даденото преди осем години обещание, че „никога" няма да пусне рекламни банери на страницата на търсачката. От...
Американската интернет и софтуерна компания Google празнува 15 години от своето създаване. По този случай интерактивен дудъл (банер) замести обичайнот...
София. Националната академична библиотечно-информационна система - НАБИС, вече предлага възможности за извършване на търсене, които са идентични с алг...
София. Революционна търсачка пуска до дни на сайта си Върховният касационен съд. Модерната технология позволява да се търсят конкретни дела, решения,...
Лондон. Обемът на търсения по по финансови термини в Google може да подсказва движението на пазарите, твърди изследване на Scientific Reports. Когато...
Ню Йорк. Google пусна нова услуга, даваща възможност на потребителите да определят какво ще се случи с дигиталните им данни след смъртта им, предаде...