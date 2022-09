Интернетът на Starlink пристигна в Антарктида

SpaceX отдавна рекламира своето интернет решение Starlink като начин за свързване на хората в най-отдалечените краища на света. Сега широколентов сателитен достъп се появи на американската антарктическа станция Макмърдо - едно от най-отдалечените човешки селища на Земята.

МакМърдо работи по Антарктическата програма на САЩ (USAP). Националната научна фондация на САЩ обяви тестването на Starlink - новоинсталиран терминал в станцията, който ще осигури на учените по-голяма широчина на честотната лента при комуникация с колегите им от чужбина.

Използването на интернет Starlink в Антарктида е важен етап за SpaceX - комуникациите на компанията вече присъстват на всички шест континента, а в такива отдалечени региони те се осигуряват от "лазерната" комуникационна мрежа на оператора. SpaceX вече е изстреляла повече от 3200 спътника в ниска околоземна орбита. Известно е, че компанията е получила разрешение от американския регулатор да изстреля още 12 хил. сателита и е подала заявление за извеждане в орбита на още 30 хил. сателита до международния регулатор.

От следващата година се очаква да започне въвеждането на ново поколение спътници - Starlink версия 2, по-големи и по-продуктивни от тези, които вече са в орбита. Според основателя на SpaceX Илон Мъск новите сателити ще осигуряват пряко взаимодействие с обикновените смартфони. По-специално, наскоро бе съобщено, че SpaceX е сключила споразумение с американския мобилен оператор T-Mobile в рамките на проекта Coverage Above and Beyond.

Според Мъск успехът на Starlink е от решаващо значение за дългосрочните цели на SpaceX, тъй като приходите, генерирани от спътниковото съзвездие, помагат за финансирането на проекта Starship - изграждането на космически кораб, предназначен за полет до Луната и Марс. Освен това корабът Starship ще се използва за орбита на самите сателити Starlink.

Въпреки това дори наличието на терминал Starlink не винаги гарантира стабилна връзка. В края на миналия месец компанията регистрира глобален срив в сателитните комуникации, който продължи няколко часа.