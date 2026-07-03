Министър Пеев изиска допълнителни мерки срещу влизането и излизането от пристанищата на претоварени камиони

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до всички пристанищни оператори в страната с указания да предприемат допълнителни мерки, така че претоварени камиони да не влизат и излизат от пристанищата.

В писмото министър Пеев обръща внимание на случаи на пътнотранспортни произшествия с превозни средства, които напускат пристанищата претоварени.

Министърът призовава операторите да създадат организация, която да предотвратява излизането на такива превозни средства на републиканската и общинската пътна мрежа. Това включва и контрол върху товаренето, тъй като Законът за автомобилните превози, чл. 56 ясно определя отговорността – товародателят или лицето, което извършва товаренето, са длъжни да не допускат масата на натовареното пътно превозно средство да надвишава допустимата максимална маса.

При установяване на нарушения, пристанищните оператори следва да уведомят Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която да предприеме действия по компетентност и да ангажира административнонаказателна отговорност към товародателите или лицата, извършващи товаренето.

Министър Пеев подчертава, че безопасността на движението е национален приоритет, а активното участие на всички страни в решаването на проблема ще доведе до подобряване на пътнотранспортната обстановка в сраната.

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