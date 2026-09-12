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Прави младежки съвет между двете държави
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Прави младежки съвет между двете държави
Общинският младежки съвет в Перник обяви Национален литературен конкурс по случай 18-я си рожден ден. В конкурса могат да участват младежи между 14 и...
Банско. По инициатива на кмета Георги Икономов в община Банско бе създаден Младежки консултативен съвет. В него участват млади хора от 18 до 32 години...