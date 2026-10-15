Пчелите разкриха голямата тайна на градината! Кои са любимите им цветя

Градинарите ги режат, изкореняват, пръскат с препарати и водят срещу тях почти непрекъсната война. Но пчелите и пеперудите очевидно имат съвсем друго мнение.

Растенията, които хората често смятат за плевели, се оказват сред най-привлекателните за опрашващите насекоми.

Това показват резултатите от мащабно осемгодишно британско изследване, публикувани на 14 октомври 2026 г.

Учените установяват, че обикновеният бръшлян, диворастящият девесиловиден хераклеум, къпините, магарешките бодили и някои други непретенциозни растения могат да привличат повече насекоми от много декоративни градински цветя.

И големият победител е растение, което често дори не забелязваме.

Бръшлянът – неочакваният цар на градината

Обикновеният бръшлян (Hedera helix) оглавява класацията.

Неговите дребни жълтеникаво-зелени цветове може да изглеждат невзрачни в сравнение с розите, петуниите и другите декоративни растения.

За насекомите обаче те са истинско съкровище.

Бръшлянът цъфти в края на лятото и през есента, когато много други растения вече са приключили цъфтежа си.

Точно тогава пчелите, мухите и пеперудите все още се нуждаят от храна.

Цветовете му предлагат богат източник на нектар и прашец.

В рамките на десетминутните наблюдения изследователите са регистрирали средно 22 посещения на насекоми върху бръшляна.

Това е най-високият резултат сред сравняваните широко разпространени растения, пише"Гардиън".

Кои са любимите растения на насекомите?

Среден брой посещения за 10 минути

06121824БръшлянХераклеумБудлеяКъпинаМетличина*Бодил

Наблюдения на UK Pollinator Monitoring Scheme. Посещенията са от различни насекоми, не само пчели.

* В случая става дума за растения от групата на knapweeds (Centaurea), а не непременно за полската метличина. Данните за четирите растения с 14 посещения са закръглени.

На второ място се нарежда обикновеният хераклеум (Heracleum sphondylium) със средно 20 посещения.

Това е диворастящо растение от семейство Сенникоцветни, чиито съцветия привличат разнообразни насекоми.

То не бива да се бърка с опасния гигантски хераклеум, който може да причини тежки кожни изгаряния при контакт със сока му и последващо излагане на слънце.

Сред следващите предпочитани растения са будлеята, къпината, различни видове метличини и бодили.

Те привличат средно около 14 насекомни посещения за десет минути.

Особено интересна е будлеята, известна и като пеперуден храст.

Според наблюденията тя привлича приблизително четири пъти повече пеперуди и нощни пеперуди от други растения с висока обща посещаемост.

Осем години учени и доброволци броят насекоми

Изследването е част от британската програма за наблюдение на опрашителите – UK Pollinator Monitoring Scheme.

Тя започва през 2017 г. и обединява учени, природозащитни организации и доброволци.

Участниците избират участъци с цъфтящи растения и в продължение на десет минути преброяват насекомите, които посещават цветовете.

Този сравнително прост метод позволява да се събират големи количества данни от градини, паркове, поляни и други местообитания.

Програмата се ръководи от Британския център за екология и хидрология и Съвместния комитет за опазване на природата, с участието на Butterfly Conservation и други партньори.

Натрупаната информация помага на учените да разберат не само кои растения са най-популярни, но и как се променят популациите на насекомите през годините.

Добри новини за пчелите, тревожни за някои мухи

Резултатите не са еднозначни.

От една страна, наблюденията показват увеличение на някои групи насекоми, включително медоносните пчели и отделни групи самотни пчели.

От друга страна, числеността и разнообразието на сирфидните мухи, известни като цветарки, са намалели с приблизително една трета в рамките на наблюдавания период.

Тези насекоми често приличат на пчели или оси, но са безобидни мухи и играят важна роля в опрашването.

Намаляването им е тревожен сигнал, защото опрашването не зависи само от медоносните пчели.

Пеперуди, бръмбари, мухи и много други насекоми също участват в поддържането на природното равновесие.

Защо красивата градина невинаги е най-добрата за природата

В стремежа си да създадат идеално поддържана градина хората често премахват растения, които са важен източник на храна за насекомите.

Подстригват тревните площи прекалено често, изкореняват диворастящите цветя и премахват бръшляна от огради и стени.

Но именно подобни растения могат да осигуряват нектар и прашец в периоди, когато декоративните цветя не цъфтят.

Разбира се, това не означава, че всяко диворастящо растение трябва да бъде оставено да се разпространява безконтролно.

Някои видове могат да бъдат инвазивни, други – опасни при допир, а трети – неподходящи за определени пространства.

Ключът е в разумното управление на градината и съчетаването на декоративни с местни растения, които подпомагат насекомите.

Как да превърнем двора или балкона в убежище за пчели

Най-полезната градина за опрашителите не е непременно най-скъпата или най-пъстрата.

По-важно е през различните сезони да има цъфтящи растения, които осигуряват храна.

Бръшлянът е особено ценен през есента. Къпините и бодилите също могат да бъдат важни, когато са подходящи за конкретното място.

Добре е да се избягва ненужната употреба на инсектициди, особено върху цъфтящи растения.

Част от тревните площи може да се коси по-рядко, за да се даде възможност на дивите цветя да цъфтят.

Ако пространството е малко, дори няколко саксии с подходящи растения могат да предложат храна на насекомите.