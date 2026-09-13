Облаци от пеперуди превзеха този наш град
Инвазията е под воала на мрака
Следете всички новини, анализи и коментари за Пеперуди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инвазията е под воала на мрака
Току-що спечели наградата на Skytrax за втора поредна година – и общо 14 пъти
Какво кара малката принцеса да е толкова угрижена
Горите на Мексико тази зима са приютили с 26 процента по-малко пеперуди монарх
Бургас. Изложбата от живи тропически пеперуди е към своя край, но изненадите не спират. Успелите да посетят музея през август може би си спомнят краси...
Живи тропически пеперуди са най-новата атракция, която предлага на посетителите бургаският Природонаучен музей през този сезон. Те бяха пуснати днес в...
20 от пеперудите, които бяха пуснати в парламента в четвъртък, вече са в Националния природонаучен музей. Депутат от "Атака" се сетил, че музеят е в с...
София. Няколко десетки разноцветни пеперуди полетяха в кулоарите на парламента след началото на почивката. Малко след обявената пауза мъж с маска на л...