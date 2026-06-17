Облаци от пеперуди превзеха този наш град

Жителите на Русе станаха свидетели на необичайно природно явление през последните дни, след като градът буквално бе залят от вълна от нощни пеперуди. Местната общинска администрация официално потвърди за засиленото присъствие на насекомите в градската среда, което предизвика вълна от коментари и любопитство сред русенци.

Според експертите в областта на ентомологията, най-вероятно става въпрос за представители на семейство нощенки. Специалистите побързаха да успокоят гражданите, като подчертаха, че тези насекоми са напълно безвредни за човешкото здраве – те не хапят, не жилят и по никакъв начин не пренасят заболявания или опасни зарази.

На какво се дължи бумът?

Внезапното и масово появяване на пеперудите не е аномалия, а логичен екологичен отговор на климатичните условия през последните месеци. Основната причина за повишената им численост е специфичното съчетание от изключително влажна пролет, последвана от рязко и продължително повишаване на летните температури.

Този климатичен прозорец е създал перфектната среда за масовото излюпване на какавидите. Учените обясняват, че това е класическа част от естествените популационни цикли в природата. През определени периоди числеността на някои биологични видове временно нараства многократно, след което бързо се задействат естествените регулаторни механизми и популацията се връща към обичайните си нива.

Кога ще си отидат?

Поведението на нощенките в градски условия обяснява защо те изглеждат толкова натрапчиви за очите на хората. През светлата част от денонощието насекомите остават напълно неподвижни, скрити по фасади, дървета и сенчести места. Привечер те се активизират масово. Мощното улично осветление, ярките рекламни съоръжения и светещите витрини на магазините ги привличат като магнит, което ги концентрира на големи рояци в централните градски зони и ги прави изключително забележими.

Добрата новина за тези, които изпитват дискомфорт от крилатите гости, е, че явлението е строго временно. Възрастните екземпляри на нощните пеперуди имат сравнително кратък жизнен цикъл. Очаква се техният брой в Русе да започне постепенно да намалява и да спадне в пъти около средата на месец юли, когато вълната ще премине по естествен път.

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