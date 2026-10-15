Малкият принц Арчи постави условие на Хари

Да си внук на британски крал може да носи определени привилегии, но очевидно не и правото да избягаш от часовете по математика. Това открил седемгодишният принц Арчи, който отправил доста необичайна молба към баща си принц Хари.

Малкият наследник на херцога и херцогинята на Съсекс поискал да бъде записан в училище, в което изобщо не се изучават числа и сметки.

За забавната семейна случка разказа самият Хари по време на посещение в Нотингам днес, когато той и Меган Маркъл направиха първата си съвместна публична изява след завръщането си във Великобритания.

„Татко, не може ли да ходя на училище без математика?“

Докато разговарял с група ученици, облечени в училищните си униформи, 42-годишният принц се поинтересувал кои предмети харесват. Едно от децата признало, че обича математиката.

Това дало повод на Хари да разкаже какво се случило у дома. „Повечето хора не харесват математиката“, пошегувал се той.

След това споделил, че собственият му син един ден се обърнал към него с въпроса: „Мога ли да ходя на училище, в което няма математика?“. Отговорът на баща му бил категоричен: „Такова училище не съществува!“.

Но истинският комичен обрат дошъл, когато Арчи пристъпил прага на новото си училище. Още в първия ден, в първия учебен час, го очаквала именно математиката!

Хари разказал случката с широка усмивка, а разговорът му с учениците бил заснет и публикуван в социалните мрежи.

Крушата не пада далече от дървото

Оказва се, че малкият Арчи може би е наследил отношението си към ученето от своя баща.

Самият принц Хари признава, че като ученик невинаги бил особено въодушевен от заниманията в класната стая.

По-рано тази година той разказа пред списание Time, че предпочитал спорта пред уроците.

Според него именно спортните занимания му помогнали да премине през училищните години. Ако нямал възможност да играе и да тренира, образованието му щяло да бъде много по-трудно изпитание.

Така че желанието на Арчи да намери училище без математика вероятно не е толкова изненадващо.

В кралското семейство явно има поне двама души, които предпочитат приключенията пред учебниците.

Арчи и Лилибет смениха училището само след два дни

Забавният разказ идва след сериозна промяна в живота на семейството.

През август Хари и Меган се завърнаха във Великобритания след шест години живот в Калифорния. Заедно с тях пристигнаха и двете им деца – седемгодишният Арчи и петгодишната принцеса Лилибет.

Това е първата учебна година на децата във Великобритания.

Но новото начало не минало съвсем гладко. Само два дни след началото на учебната година родителите решили да преместят Арчи и Лилибет в друго училище.

Причината не била свързана с преподаването или отношението на учителите, а с проблеми около сигурността и ежедневното пътуване на децата. Говорител на семейството обяснил пред People, че решението било взето след консултации с охранителния екип.

Хари и Меган изразили благодарност към преподавателите и служителите в първото училище, като подчертали, че преместването не бива да се възприема като критика към тяхната работа.

Нов живот далече от Калифорния

След няколко седмици в новото училище Арчи и Лилибет вече са свикнали с промените.

Източник, близък до семейството, разказва пред People, че двете деца са се адаптирали добре към живота във Великобритания.

През първите седмици след преместването Хари и Меган поставили на първо място тяхното спокойствие, изграждането на ежедневен режим и привикването към новата среда.

Едва след това решили да подновят по-активно обществените си ангажименти.

Именно затова посещението им в Нотингам е толкова важно. То е първата им съвместна публична изява след завръщането на Острова.

Двамата посетиха благотворителни организации, работещи с деца, младежи и семейства, и разговаряха с местни жители.