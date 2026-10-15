Баба му почина, а 24 часа по-късно спечели имение за 3,5 милиона! „Сякаш ми го изпрати от небето“

Понякога животът събира най-голямата болка и най-невероятното щастие в рамките на едно денонощие. Точно това се случило на 37-годишния Джейми Лавъридж от английското графство Устършър, който загубил баба си, а по-малко от 24 часа по-късно научил, че е спечелил луксозно имение за 3,5 милиона британски лири, разказва "People".

И това не било всичко. Към къщата с пет спални вървели още 250 000 паунда в брой, скъпо обзавеждане и покрити разходи по придобиването на имота.

За Джейми обаче най-необяснимото не било размерът на печалбата, а моментът, в който дошла.

„Загубихме баба ми предишната вечер. Това беше единственото, за което можехме да мислим. Никога не сме си представяли, че на следващия ден ще спечелим къща за милиони“, разказва той.

А после добавя нещо, което превръща щастливата случайност в почти приказна семейна история:

„Имам чувството, че тя има пръст в това. Сякаш го е направила от небето.“

Телефонът звъннал, но той блокирал номера

Когато съдбовното обаждане дошло, Джейми изобщо не бил настроен за добри новини.

Съпругата му Кейти, на 34 години, и двамата им синове Лео, на 10, и Хари, на 8, все още преживявали загубата на бабата.

Семейството се опитвало да запази обичайния си ритъм. Родителите се готвели да заведат момчетата на футболна тренировка. Тогава телефонът звъннал. Джейми не отговорил. Не само това – решил, че обаждането е нежелано, и блокирал номера. Но отсреща не се отказали. Последвало ново позвъняване.

Този път Джейми подал телефона на съпругата си. Кейти се заслушала и осъзнала, че става дума за нещо съвсем различно от обичайните рекламни обаждания. Съпругът ѝ бил спечелил голямата награда в благотворителната томбола за имоти на компанията Omaze.

И вместо да отиде на поредната футболна тренировка с децата си като човек, чийто живот си тече по старому, той изведнъж се оказал собственик на къща, за която повечето хора могат само да мечтаят.

Пет спални, къща на дърво и въжена линия в градината

Наградата се намира в северозападната част на Лондон – в престижния район Мейпсбъри.

Става дума за внушителна викторианска къща с пет спални, просторни помещения и огромна градина.

Но най-впечатляващото вероятно е онова, което очаква двете деца.

В градината има къщичка на дърво и собствена въжена линия за забавления. Предвидено е и отделно студио за уелнес занимания, а дворът предлага достатъчно пространство за игри и почивка.

Къщата се предоставя напълно обзаведена, без ипотека. Покрити са и данъците и юридическите разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността.

Обзавеждането е на стойност около 195 000 паунда. А паричната награда от 250 000 паунда дава на семейството възможност да посрещне бъдещите си разходи, без да се тревожи за непосредствената си финансова сигурност. Дотогава Джейми, Кейти и двете момчета живеели в обикновена къща с три спални в Устършър. Сега пред тях се откриват възможности, за които дори не били мечтали.

Поръчали си пица, но родителите били твърде шокирани, за да я изядат

След като разбрали какво се е случило, Джейми и Кейти просто решили да си вземат пица. Момчетата изяли своята с апетит, но родителите били толкова смаяни, че почти не докоснали храната си.

„Не можехме да повярваме. Човек никога не очаква подобно нещо да му се случи. Всичко беше като в мъгла, но никога няма да забравя този момент“, признава Джейми.

Вълнението се оказало толкова голямо, че сънят станал невъзможен. Посред нощ той се събудил и погледнал съпругата си. „Събудих се в три сутринта и трябваше да я попитам: „Това наистина ли се случи?“.

Отговорът бил положителен. И когато настъпило утрото, къщата за милиони продължавала да бъде тяхна.

Не милионите, а бъдещето на децата го развълнувало най-силно

Джейми признава, че винаги е искал само едно – да осигури възможно най-добрия живот на Кейти и двете им момчета.

„Тази печалба означава, че сега мога да го направя по начини, за които никога не съм мечтал“, казва той.

Според него истинската стойност на наградата не се измерва единствено с цената на имота.

Тя е във възможността децата му да имат по-голяма сигурност, повече избори и по-добро бъдеще.

Джейми определя печалбата като наследство, което може да промени съдбата на семейството за поколения напред. Но в най-щастливия момент от живота му остава и тъгата, че баба му не е там, за да сподели радостта.

Точно затова мъжът не може да се освободи от усещането, че необичайният обрат има някакъв личен смисъл. Той не твърди, че разполага с доказателство за намеса свише. Просто за него съвпадението е толкова силно, че го приема като последен, невидим подарък от баба си.