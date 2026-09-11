Разкол сред депутатите заради тавана на дълга
Парламентът заложи капан с огромен дълг преди вота за Бюджет 2026!
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Парламентът заложи капан с огромен дълг преди вота за Бюджет 2026!
Ето ги и тях
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Най-богатите 62-ма души в света притежават толковаq колкото най-бедните 3,6 милиарда взети заедно. Това разкрива ново проучване на Oxfam, цитирано от...
През 2016 г. растежът на българската икономика слабо ще се ускори до 2,1% при очакван ръст на БВП за настоящата година от 2%. През 2017 г. и 2018 г. и...
Метрото даде хляб на 1700, в забавачки и училища се разкриха 2100 места, отчете кметът София е градът с най-ниска безработица. Това обяви кандидатът...
14 03 2015 година. За някои от нас това е ден като всеки друг, но има и такива, за които той носи символика. Вижте отново цифрите и помислете какво от...