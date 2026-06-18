Разкол сред депутатите заради тавана на дълга

Държавната хазна се отваря за милиарди, докато голямата битка за Бюджет 2026 тепърва предстои. Парламентът даде спешна "зелена светлина" на Министерския съвет да натрупа нов огромен дълг преди окончателното приемане на макрорамката за годината. Депутатите окончателно гласуваха промените в т.нар. удължителен бюджет на второ четене. Разколът относно тавана на дълга обаче раздели депутатите в парламентарната зала.

Парламентът одобри нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро

Народното събрание одобри на второ четене промени в т.нар. удължителен бюджет, които позволяват на Министерския съвет да поема нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Средствата са предназначени за финансиране на бюджетния дефицит, включително за осигуряване на префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Параметри на гласуваните промени

Законовите промени дават възможност за целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации да се поема държавен дълг до същия лимит от 3,8 млрд. евро, като условието е той да бъде изплатен до края на текущата бюджетна година.

В същия пакет от текстове депутатите дадоха мандат на Министерския съвет да проведе преговори и да сключи споразумение за заем с Европейската комисия в размер на 3 261 700 000 евро. Финансовата подкрепа е по линия на европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)“ и е насочена към укрепване на европейската отбранителна промишленост. Всяко бъдещо споразумение по този механизъм ще влезе в сила едва след последваща ратификация от Народното събрание.

Разпределение на гласовете в пленарната зала

При вота в залата се оформи ясно разпределение на позициите между политическите сили. „За“ гласуваха 36 народни представители.Текстовете бяха подкрепени изцяло от „Прогресивна България“ с 122 гласа и ДПС - 15 гласа. „Против“ бяха 44 народни представители - депутатите от „Демократична България“, „Продължаваме промяната“, „Възраждане“, както и един народен представител от групата на ПБ.

„Въздържали се“ бяха 17 народни представители от ГЕРБ-СДС.

С приетите промени правителството разполага с необходимата правна рамка за управление на държавните финанси и международните финансови ангажименти в преходния период до приемането на Закона за държавния бюджет.

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