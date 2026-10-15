Опасният навик преди сън! Учени откриха до 30% по-висок риск за черния дроб

Обичате ли да похапвате нещо вкусно късно вечер, докато гледате телевизия? Или пък сте от хората, които не могат да си легнат, без да отворят хладилника за последен път? Учените имат новина, която може да ви накара да преосмислите този навик.

Късното хранене може да е свързано с повишен риск от заболявания на черния дроб, включително омазняване и цироза. Това показва мащабно изследване на Орегонския университет за здравеопазване и наука в САЩ, публикувано в специализираното списание Clinical Gastroenterology and Hepatology, съобщава ScienceDaily.

Изследователите са анализирали данни от близо 200 000 души и са установили, че при хората, които редовно се хранят късно вечер или непосредствено преди сън, рискът от чернодробни заболявания е с 20 до 30% по-висок в сравнение с останалите.

Близо 200 000 души разкриват тревожна зависимост

Досегашни изследвания вече свързват нощното похапване с наднорменото тегло и сърдечносъдовите проблеми. Американските учени обаче решили да проверят дали този широко разпространен навик може да има последствия и за черния дроб.

„Няколко проучвания загатват за подобна възможност, но това е един от първите дългосрочни анализи, които установяват изрична връзка с омазняването на черния дроб“, обяснява водещият автор д-р Робърт Вилечански, хепатолог, специализиран в чернодробните трансплантации.

Екипът използвал данни от три големи американски проучвания – Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II и Health Professionals Follow-up Study.

Участниците предоставили информация за хранителните си навици, ежедневието и други фактори, свързани с начина им на живот.

След това учените ги разделили на групи според часовете, в които обикновено се хранят, и сравнили тези данни със случаите на омазнен черен дроб и цироза.

Резултатите показали устойчива зависимост – при хората, които похапвали след вечеря или през нощта, чернодробните заболявания се срещали по-често.

Защо черният дроб не обича среднощните закуски?

Възможното обяснение се крие в биологичния часовник на организма.

Човешкото тяло функционира според така наречените циркадни ритми – вътрешни процеси, които регулират съня, обмяната на веществата и множество други функции в рамките на приблизително 24 часа.

Черният дроб е особено чувствителен към този естествен ритъм. Той участва в преработването на хранителните вещества, регулирането на кръвната захар и съхраняването и използването на енергията.

Когато човек се храни в момент, в който организмът би трябвало да се подготвя за сън, някои от тези процеси може да бъдат нарушени.

„Знаем, че черният дроб е много тясно свързан с циркадните ритми на организма“, обяснява д-р Вилечански.

Според него учените искат да установят дали промяната в часовете на хранене може да подобри здравето, без непременно да се променя съставът на менюто.

Интересът му към темата е провокиран и от наблюдения върху хората, които работят нощни смени. При тях често се нарушава естественият цикъл на сън и бодърстване, а затлъстяването и сърдечносъдовите заболявания са по-разпространени.

Не е важно само какво ядем, но и кога

Съавторът на изследването д-р Андрю Макхил, специалист по съня и циркадните ритми, подчертава, че времето, в което извършваме ежедневните си дейности, има съществено значение за здравето.

„Отново и отново установяваме, че времето на определени дейности – независимо дали става дума за сън, хранене или физическа активност – действително има значение“, посочва той.

По думите му храненето през нощта, когато вътрешният часовник на организма подава сигнал за сън, затруднява ефективното преработване на храната.

Това може да допринесе за затлъстяване, диабет и нарушения в здравето на черния дроб.

Експерименти с животни също показват, че черният дроб е сред органите, които са особено чувствителни към разминаването между времето за хранене и сън.

От омазняване до цироза – какви са опасностите?

Омазняването на черния дроб е широко разпространен проблем, който може да се развива без изразени симптоми.

Според американските специалисти до 30% от населението на САЩ може да е засегнато от това състояние.

То възниква при натрупване на излишни мазнини в чернодробните клетки. В някои случаи може да доведе до възпаление, увреждане на тъканите и впоследствие до цироза.

При цирозата нормалната чернодробна тъкан постепенно се замества от съединителна тъкан, което нарушава функциите на органа.

Учените обаче подчертават, че повечето хора с омазнен черен дроб не развиват тежки увреждания.

„Важно е да помним, че само малка част от хората с омазнен черен дроб стигат до сериозни форми на заболяването, като цироза“, казва д-р Вилечански.

Колко часа преди сън трябва да спрем да ядем?

Това е въпросът, който най-вероятно интересува всички любители на късните вечери.

Изследователите все още не посочват универсален час, след който храненето става опасно.

Д-р Вилечански обаче смята, че ограничаването на приема на калории през последните няколко часа преди лягане може да бъде полезно.

Той предупреждава, че новото изследване установява връзка, но не доказва, че именно късното хранене причинява чернодробните заболявания.

Проучването е наблюдателно и се основава на информация, предоставена от самите участници. Това означава, че други особености на начина им на живот също могат да влияят на резултатите.

Освен това данните за часовете на хранене са сравнително общи и не позволяват да бъде определена точната продължителност на безопасния интервал между вечерята и съня.

Предстои нов експеримент

Учените вече подготвят следващата стъпка.

В Орегонския университет се набират участници за ново клинично изследване, при което хранителните навици ще бъдат проследявани пряко.

Целта е да се установи дали изместването на вечерното хранене към по-ранен час действително води до измерими подобрения при хора с омазнен черен дроб.

Ако това бъде потвърдено, времето за хранене може да се превърне в още един важен елемент от препоръките за предпазване от метаболитни и чернодробни заболявания.

Засега най-важното послание на учените е, че здравословното хранене не се изчерпва единствено с избора на продукти.