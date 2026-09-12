Илиян се радва на трети живот
Издържа само 6 месеца с черния дроб от брат си, спасен е от млада жена
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Издържа само 6 месеца с черния дроб от брат си, спасен е от млада жена
Варна/Бургас/Пловдив. Мобилни лаборатории ще изследват безплатно за хепатит В и С на площад „Севастопол" във Варна и в Морската градина в Бургас...
Благоевград. 73-годишният Петър К. от Симитли умря в Спешно-приемно отделение на МБАЛ-Благоевград, след като бе върнат там от реанимация. Трагичният и...