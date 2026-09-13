Къде се живее най-добре по света? 10-те държави на върха
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Един поглед към България през западни очи
50 български студенти в чужбина вече са получили предложения да се върнат в България, за да работят за наши фирми. Това обяви шефът на Агенцията по за...
София. Чуждестранните компании у нас проявяват интерес към българите, учещи в чужбина. Това каза Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българск...
Варна. Три трудови борси набират персонал за работа в Германия през месец февруари във Варна. Обявените позиции са за служители във верига за бързо х...
Лондон. Миналата седмица британският вестник "Дейли експрес" започна кампания под наслов "Не отваряйте границите за българи и румънци". Под заглавие "...
Дават им поне 2000 евро и квартира без пари, Холандия иска БГ инженери
Варна. В един от най-лъскавите алпийски курорти, любим на покойната принцеса Даяна - Лех в Австрия, наемат за работа наши готвачи, камериерки, бармани...
София. Министерство на външните работи предупреждава за измами при сезонна работа в Швеция и други страни извън граница. Във връзка с зачестили оплакв...