Правосъдният министър реди критерии за бъдещ главен прокурор
Прокурорската колегия на ВСС ще обсъжда следващата седмица и нов временно изпълняващ длъжността
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Прокурорската колегия на ВСС ще обсъжда следващата седмица и нов временно изпълняващ длъжността
България полага сериозни усилия за изпълнение на условията за присъединяване
Какво сочат актуалните данни на Евростат
Членството в еврозоната има потенциала да бъде контрапункт на негативните процеси в глобалната икономика
Ние сега трябва да гарантираме фискална политика, която води до ценова стабилност
От финансовото министерство уверяват, че няма място за притеснение
Въпросното приложение ще бъде много подобно на китайското супер приложение WeChat
Последният и най-важен критерий за приемането на европейската валута е изпълнен
Ако остане сегашният бюджет, 10-те процента увеличение на заплати в администрацията няма как да се случи
Страната ни ще изпрати искане за изготвяне на извънредни конвергентни доклади
Важно е не само изпълнението на конвергентните критерии, но и запазването на финансовата устойчивост на страната в средносрочен план
Изцяло нова наредба
Променят критериите за прием в Академията
България е получила пари по Плана за възстановяване и устойчивост само при управлението на служебните кабинети
Не трябва да се допуска превишаването на дефицита, като засега го изпълняваме
За съжаление загубихме доста време и темпо, констатира Горанов
Почувствах се ужасно, когато се информирах за случая, свързан с убийството на Пейо Пеев
БНБ трябва да направи допълнително затягане на кредитирането не само заради самата еврозона
Нови критерии за големи и средни данъкоплатци
Маастрихтските критерии са най-видимите и явни показатели за влизане в еврозоната