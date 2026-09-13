Какво се случва с косата й?!
Никол Кидман с перука в Париж, сложи и тъмни очила на ревю
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Никол Кидман с перука в Париж, сложи и тъмни очила на ревю
Олга Куриленко адски го хареса
Холивудската звезда Шарлийз Терон стана трендинг име в социалните мрежи. Този път обаче това не се дължи на някоя нова роля на звездата, а на следобед...
Кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп доказа, че косата му е истинска и не носи перука. По време на предизборен митинг в щата Южна Каролина пред...
7-годишно момиченце отряза косата си, за да помогне на онкоболна жена. Постъпката на малката Жани е продиктувана от примера на по-голямата Ния, която...
Стара Загора. Казанлъшкият коафьор Стенли Нанчев ще зарадва с необичаен подарък за 8 март жени, преживели тежко заболяване. Днес той ще дари перуки на...
Някогашният служител в рибна фабрика се превърна в новата поп икона на различните