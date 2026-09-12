Голям американски актьор влиза в Алеята на славата
На мястото присъстват негово семейство и приятели
Следете всички новини, анализи и коментари за Алеята На Славата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На мястото присъстват негово семейство и приятели
Покойната Кари Фишър получава посмъртно признанието
Актьорът е първият, удостоен с публична церемония след началото на пандемията
Култовият водещ зае 2688-то място на Булевард „Холивуд“
Заради всички вас аз никога няма да бъда забравен, заяви актьорът
Актрисата беше придружена от годеника си и едногодишния им син
Стигнах до тук благодарение на феновете, заяви актрисата
Цялото семейство придружи певицата в Холивуд
Актьорът Дейвид Духовни, познат от култовия сериал „Досиетата Х", получи звезда на холивудската Алея на славата", предаде АФП. Той определи момента к...