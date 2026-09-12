Еврото ли е виновно за скъпотията? Ники Василев с категоричен отговор
Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
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Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
Росен Христов гневен на Николай Денков
Без това да ни се отрази
Доста интересен коментар на Теменужка Петкова
Бургас. Бившият първи секретар на БКП в Бургас Николай Жишев почина след кратко боледуване. Емблеметичният управник е издъхнал вчера сутринта на 88 го...