Всичко за Бивш Министър

Следете всички новини, анализи и коментари за Бивш Министър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Войната в Украйна Любопитно
Почина Николай Жишев

Почина Николай Жишев

Бургас. Бившият първи секретар на БКП в Бургас Николай Жишев почина след кратко боледуване. Емблеметичният управник е издъхнал вчера сутринта на 88 го...

10 януари | 16:56
0 коментара
19235