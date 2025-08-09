Скандалът на летището в София. Родителите на сваленото дете проговориха

Скандалът на софийското летище "Васил Левски" трещи.

Инвалидната количка, заради която дете беше свалено от полет, е минала без проблем на летищата в Тулуза и Малта.

Това разказаха родителите на детето Васил и Серие пред NOVA, по повод скандала на летището в София, когато пилот свали детето от полет до Тулуза през Бергамо. Причината - количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

Гроздан Караджов с потресаващи разкрития за сваленото дете от полета

За случая разказа по-рано министърът на транспорта Гроздан Караджов. Семейството е било свалено от пилота преди полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair.

„Това е ужасно. Буквално бяхме в самолета и те ни свалиха", допълни майката Серие Ходжова.

Васил, Серие и двете им момчета от години живеят във Франция, където единият от синовете им се лекува от спинална мускулна атрофия. След две седмици престой в България, прибирането им се оказва възпрепятствано.

„Закупихме билети за отиване и връщане. Преди това се информирахме добре, защото за първи път пътуваме с инвалидната количка. Казаха ни, че няма абсолютно никакви проблеми. За идване минахме от Тулуза към Малта и от Малта към София. И на двете летища – нито при чекирането, нито в самолета имаше някакви проблеми”, разказва Васил Тодоров.

„Аз съм звъняла преди да купим билетите. Отидохме на летището в Тулуза, представихме количката и казаха, че няма проблеми”, обясни Серие Ходжова.

За превоза на инвалидни електрически столове, авиокомпанията има изисквания - пътниците да обявят състоянието на стола 48 часа преди полета и батерията да отговаря на определени характеристики. По думите на семейството, тяхната е в норма. „Имаме доказателства, имаме документи. Батериите са пълни с гел и няма никакви проблеми за пътуване”, казва Васил Тодоров.

„Аз им представям документа и им казвам, че преди две седмици сме пътували със същата количка с малкия. Нямало е проблем”, обясни Серие Ходжова.

От Министерството на транспорта назначиха проверка по случая.

