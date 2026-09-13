София получава нови директни линии. Будапеща и Родос влизат в картата
Новият Airbus A321neo разширява базата на Wizz Air и добавя възможности за градски туризъм и летни почивки
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Новият Airbus A321neo разширява базата на Wizz Air и добавя възможности за градски туризъм и летни почивки
4,7 по Рихтер бе регистрирано в 05:45 ч.
Стига се с ферибот от Родос
Европейското първенство продължава в четвъртък с партиите от четвъртия кръг
Земетресението е усетено и в съседна Турция
Хората могат да си осигурят безплатен престой от седем последователни дни с шест нощувки на Родос
Туристите могат да изберат съответното настаняване
Силно земетресение с магнитуд 4,7
Какво го предизвика
Държавата субсидира и фериботни билети за бенефициентите и за многодетните майки
Едноседмичен безплатен престой на Родос
Каза и една от големите причини за пожарите
Пожарите стават неконтролируеми
През предишните дни пожарът беше ограничен в планинския център на острова
Основният фронт на пожара е триъгълник
Вятърът разнася огъня бързо, а теренът прави достъпа до някои райони труден
Разширяването на полетната мрежа е част от програмата на столичното летище
За нашенката се твърди, че имала сериозни психологически проблеми
Според полицията спорът, довел до фаталния инцидент, възникнал заради дребен проблем