Огнен ужас на гръцки остров, евакуират курорти (ВИДЕО)

Огромен пожар, който гори на гръцкия о. Родос вече пети ден, принуди властите да наредят евакуация на четири населени места, включително два морски курорта, предаде Асошиейтед прес.

През предишните дни пожарът беше ограничен в планинския център на острова, но подпомогнат от ветровете, много високите температури и сухите условия, той се разпространи в събота към брега в централната и източната част на острова. Местните медии съобщават, че огнените пламъци са достигнали до три хотела, чиито клиенти вече са били евакуирани.

Говорителят на противопожарната служба Янис Артопиос заяви днес следобед, че на жителите на четири населени места са изпратени SMS съобщения за евакуация - в две населени места им е казано да се придвижат на североизток, а в други две - на югозапад.

Артопиос заяви, че на място работят над 200 пожарникари и 40 пожарни коли, подпомагани от три самолета и пет хеликоптера. В състава на силите са включени 31 пожарникари от Словакия, които разполагат с пет пожарни автомобила.

Основният фронт на пожара е триъгълник, като две от точките му са близо до морето, а една е в планината. На картите всяка от страните на триъгълника изглежда дълга повече от 10 километра.

Три кораба на бреговата охрана, както и един на армията, евакуират хора от два плажа. Двадесет частни лодки оказваха помощ, а гръцките военноморски сили изпратиха кораб.

Пожарът в Родос е само един, най-опасният, от няколко активни в цяла Гърция, каза Артопиос.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi