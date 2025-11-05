Пеевски: Лъжливият сатрап Рашков отново излъга! Ще ги разкривам докрай

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски заяви, че снимките, на които Бойко Рашков е заснет с бизнесмена Мухарем по прякор Мухата, са направени в Хасково, а не в Пазарджик, както твърди бившият вътрешен министър.

„Този навес е в Хасково на улица „Стара Планина“. Лъжливият сатрап Рашков отново излъга, гърчи се тук пред вас като червей, хванат на местопрестъплението, заедно с момичето с пеньоара“, коментира Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Ще ги разкривам до край. Няма позволя, никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и при неговото министерстване като вътрешен министър. Няма да позволя никога повече лъжливият сатрап Рашков, момичето с пеньоара и другият сатрап с "Шкода"-та да тормозят хората! Никога няма да се случи. Аз съм гарант за това. Аз, Делян Пеевски“, категоричен беше лидерът на ДПС.

