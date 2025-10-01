Европейско рамо за призива на Пеевски! Край на мрежата на Сорос

Призивът на Делян Пеевски за това, че фалшивият свят на мрежата на Сорос трябва да бъде унищожен, вече отекна и в Европа. Само ден, след като лидерът на ДПС-Ново начало обяви яростна битка срещу прокситата на Сорос и регионалиня му наместник у нас Иво Прокопиев, унгарското издание Magyar Nemzet излезе с коментар по думите му.

Остро изявление направи Делян Пеевски, президент на българския партиен съюз Движение за права и свободи – Ново начало. Политикът призова за елиминиране на глобалната мрежа на Сорос. „Не се страхувайте от лъжите на самопровъзгласилите се“, се казва в изявлението, цитирано от Magyar Nemzet на базата на публикация на Епицентър. бг.

Ето какво още пише унгарското издание:

Българската вътрешна политика достигна нов повратен момент. Делян Пеевски, президент на Движение за права и свободи – Ново начало, се обърна към българското население в своето изявление. Според политика мрежата от влияние на Сорос – включително политически партии, организации на гражданското общество, медийни платформи и неправителствени организации – извършва сериозна намеса срещу суверенитета на страната и „държи България в смъртоносна хватка“.

"Дойде време за решителната битка в борбата за държавата. Фалшивият свят, създаден от Сорос и организациите на Сорос, трябва да бъде унищожен“.

Докато консервативните сили от САЩ и Европа се вдигат срещу пагубното влияние и машинациите на соросоидите, у нас тази битка тепърва предстои.

Днес пленарната зала спаси от разследване наместниците на магната от ПП-ДБ. Мнозинството отказа да включи като точка първа от дневиня ресд днес създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Точката бе внесена от зам.-председателя на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, а в парламентарна зала стана ясно, че 250 милиона лева са изтекли към прокситата на Сорос у нас.

"Ще подам сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос. Ще подам сигнал до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях - ще видите тепърва. Тепърва ще има разкрития и за Сорос, и за Прокопиев, както и за цялата им група, ограбила България. Ще подадем данни и в Америка", заяви днес лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

