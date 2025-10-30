Пеевски показа снимки на Рашков с Мухата, задържан за изборите в Пазарджик. Разкри сценарий на ПП

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски разкри в кулоарите на парламента, че събитията по време на местните избори в Пазарджик са били по сценарий на "Продължаваме промяната". Той показа разпечатани снимки на Бойко Рашков, който се ръкува с Мухарем Мухата.

"Виждат ли се тези снимки? Кои са тези хора? Рашков го познавате. Другото лице е Мухарем Мухата. Хората с автомобилите. Всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките", заяви Пеевски.

"Лицето е от групата на Ярата. Какво направиха в Пазарджик? Заловиха собсвените си коли! Измамници. За пореден път ескалираха напрежението и се опитаха да объркат хората", заяви Пеевски пред журналисти.

