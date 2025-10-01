Скандал! Парламентът спаси от разследване соросите от ПП-ДБ

За 10 години мрежата на Сорос е наляла 250 милиона лева, повечето от които държавен ресурс, в свои хора у нас

Финансирала е отделни политически проекти, които днес са в пленарната зала на парламента - ПП и ДБ. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов, след като парламентът спаси от разследване соросите от ПП-ДБ.

След гласуване и прегласуване пленарната зала не включи като точка първа от днешния дневен ред предложението на ДПС-Ново начало за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Точката бе внесена от зам.-председателя на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова.

Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси, заяви вчера лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии, допълни той. И призова: "Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен!"

Въпреки това пленарната зала спаси от разследване ПП-ДБ, които гласуваха против включването на точката в дневния ред на НС за днес.

Вече няма човек в тази зала, който да не е наясно какво направи мрежата на Сорос в САЩ и в България. Малцинствена групичка по интереси, която не представлява никого, но успя с огромни финансови ресурси да узурпира властта, каза Станислав Анастасов, искайки прегласуване.

Става въпрос за възстановяване на демокрацията и плурализма в държавата, заяви той.

