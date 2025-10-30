Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от ДПС в община Пазарджик за изборната победа и доверието, което ДПС получи от хората на изборите през октомври.

Чрез вас новото начало за община Пазарджик ще се превърне в модела, по който трябва да се развиват всички общини в България, каза лидерът.

Той напомни на общинските съветници, че имат отговорността да работят за хората и подчерта, че винаги могат да разчитат на неговата подкрепа и съдействието на ръководството на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО за своята мисия - хората на община Пазарджик.

На срещата присъстваха зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, Халил Летифов, зам.-председателят на ДПС Радослав Ревански, народният представител Димитър Аврамов, Десислава Тодорова - председател на Общински съвет-Пазарджик, общинските съветници Петър Костов, Росица Стайкова, Димитър Петков, Антон Николов, Саша Филипова, Анета Попова, Петя Цветкова, Юмер Хамза областен председател на ДПС-Пазарджик.

