Националното предателство на "Промяната"

ПП-ДБ гласуваха срещу България, петнят я с доноси в Брюксел

Ако все още се питате как соросите действат срещу националния интерес на България, вижте дясната ръка на Христо Иванов. Надежда Йорданова, бивш правосъден министър, зачеркна род и родина и гласува в ПАСЕ срещу собствената си държава. Скандалът разтърси като атомна бомба парламента. Показа истинските лица на ПП-ДБ и доказа, че в стремежа си да топят България пред света жълтопаветниците не се свенят пред нищо.

Вот срещу България

Какво се случи? На 1 октомври Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) взе историческо решение. След 27 години ПАСЕ прекрати наблюдението си над България. Решението беше гласувано с огромното мнозинство от 101 гласа „ЗА“. Трима от Северна Македония бяха против. Омразата им към нас е откровена и изобщо не е изненада. Но във вота имаше и един глас въздържал се – на Надежда Йорданова. На практика той преминава към гласовете против, което го прави равен на национално предателство.

Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Тези хора са предатели. Те извършиха национално предателство, избухна лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

ИТН остро: Няма по-антибългарско гласуване

Обяснение от Надежда Йорданова за вота й срещу България поиска с декларация и ПГ на ИТН. След 27 години бе свален мониторингът на ПАСЕ. Това означава, че България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и е негов пълноправен член. Означава, че България не е втора ръка държава, коментира зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов. От доклада отпадна и терминът „етнически македонци в България“, благодарение на усилията на всички български партии, институции и представители в ПАСЕ. Всеки един български представител в ПАСЕ, който е част от европейските политически семейства, успя да убеди колегите си в правотата на България, затова и ЕНП, и консерваторите, и социалистите застанаха зад нас и ни подкрепиха по този повод, каза Балабанов. И се възмути от постъпката на Йорданова: „Няма по-антибългарско гласуване от това. Госпожо Йорданова, защо работите срещу интересите на България?"“.

ПП-ДБ цинични – бясна защита на предателството

Вместо извинение обаче фалшивата „промяна“ излезе с декларация в защита на Надежда Йорданова. Божидар Божанов цинично заяви: „Това е нашият сигнал към българското общество, че не можем да кажем "всичко е наред с правосъдието" на фона на влошаването на върховенството на закона“. С което декларира, че не става въпрос за лично мнение на Надежда Йорданова, а за откровена атака срещу България от страна на цялата ПП-ДБ. Ако не беше срамно, сигурно щеше да мине за налудничаво…

Мантрите на Сорос

Естествено, последвалите реакции заслужено занулиха соросите от „Промяната“.

“Мантрата върховенство на закона е мантра на Сорос обществото. Тази мантра я подкараха в България, като зад нея се криеше овладяване на съдебната система. Създадоха Съюза на съдиите и съдебната система започна да куца“, заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев.

Йорданова напълно съзнателно е гласувала за това България да влезе в пълен мониторингов механизъм и да даде оръжие и в ръцете на Северна Македония, и на всички онези други страни, които не желаят доброто на страната ни, да я бият на международната сцена. Това сте вие от ПП-ДБ - освен, че си предадохте гражданите и ги ограбихте тук по всякакъв начин, в момента си предадохте собствената страна, гневно заяви от трибуната на НС и другият зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов.

Клеветите срещу България

Мръсната игра на соросите от ПП-ДБ срещу България не е от вчера. Те се гордеят с факта, че са оклеветили страната ни в Брюксел, искайки 6 милиарда по ПВУ за България да не влязат у нас. За да спасят кожата на варненския кмет Благомир Коцев, оставен от всички съдебни инстанции в ареста за грандиозна корупция, ПП-ДБ накараха либералите в Европарламента да предложат лишаване на България от парите по ПВУ – второ невиждано предателство.

Отпорът на Пеевски

Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси, заяви светкавично Пеевски.

Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии, допълни лидерът на ДПС-Ново начало.

Най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации се самопровъзгласиха за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България, каза още Делян Пеевски. И обяви: „Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен“.

Европейско рамо за призива на ДПС-Ново начало

Ден по-късно призивът му отекна в Европа. Унгарското издание Magyar Nemzet излезе с коментар по думите на Пеевски. Българската вътрешна политика достигна нов повратен момент. Остро изявление направи Делян Пеевски, президент на българския партиен съюз Движение за права и свободи – Ново начало. Политикът призова за елиминиране на глобалната мрежа на Сорос. „Не се страхувайте от лъжите на самопровъзгласилите се“, се казва в изявлението, цитирано от Magyar Nemzet на базата на публикация на Епицентър. бг.

Истината е, че докато консервативните сили от САЩ и Европа се вдигат срещу пагубното влияние и машинациите на соросоидите, у нас тази битка тепърва предстои. И в момента единственият, който я води, е Делян Пеевски.

250 млн. лв. са изтекли към прокситата на магната у нас

В сряда пленарната зала на парламента спаси от разследване наместниците на магната от ПП-ДБ. Мнозинството отказа да включи като точка първа от дневния ред създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Точката бе внесена от зам.-председателя на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, а в парламентарна зала стана ясно, че 250 милиона лева са изтекли към прокситата на Сорос у нас.

Обратното броене започна

"Ще подам сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос. Ще подам сигнал до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях - ще видите тепърва. Тепърва ще има разкрития и за Сорос, и за Прокопиев, както и за цялата им група, ограбила България. Ще подадем данни и в Америка", заяви Делян Пеевски. Той е доказал, че държи на думата си. Обратното броене за соросите в България вече тече. При това – бързо.

