Пеевски бутна доминото „Сорос“

Парламентарната комисия за разследване на международния спекулант и хората му у нас е част от световен процес

“След всички извращения, на които станахме свидетели през последните години – бруталната джендър идеология, принуждаваща да наричаме „жени“ разни преоблечени в женски дрехи мъже, измамата на века – климатичната параноя, гьобелсовата цензура в медии и социални мрежи, наричана по оруеловски „фактчекинг“, сатанинският език на омразата, изповядван от соросоидите срещу всяко несъгласие, глорификацията на насилието срещу консерватизма и прочие – няма място за „човешко лице“.

Така определи света на Сорос известният ни конституционалист доц. д-р Борислав Цеков. Свят, в който милиардерът и присъдружните му неправителствени организации десетилетия наред определяха дневен ред, насочен срещу подмолната подмяна на демокрацията в държави от различни страни на планетата. Свят, в който хора с недостатъчна, а понякога направо със съмнителна квалификация, но от международен пиедестал, раздаваха оценки за сложни процеси и явления, настоявайки за непремислени законодателни промени и определящи се като елит, който подкрепя отворените и либерални общества.

Битката за нормалността тече с пълна сила

Златното време на Сорос приключи с медала, който той получи в началото на януари от бившия президент Джо Байдън. Защото със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом започна и демонтажът на въпросния фалшив политически модел. Битката в Америка за завръщането на нормалността тече с пълна сила, като демократите са готови с цената на всичко да защитят провала на неолибералния глобализъм. Стигнаха дотам да поставят под заплаха въздушното пространство на страната, разпалвайки месеци наред правителствената криза около неприемането на бюджета.

Нима някой има съмнение, че истерията се разгоря с пълна сила от 27 август, когато Тръмп призова да бъдат повдигнати обвинения срещу милиардера Сорос и сина му Алекс по обвинения, че семейството стои зад "насилствени протести" в страната. Атаките се засилиха след демонстрациите в Лос Анджелис срещу арестите на имигранти. Заради тези демонстрации Доналд Тръмп изпрати Националната гвардия и пехотинци в управлявания от демократи щат Калифорния. Не се смириха дори със смъртта на Чарли Кърк. И приеха с пренебрежение опасенията на американския президент и най-близките му съюзници, че заподозреният за този зловещ атентат е част от координирано движение, подбуждащо към насилие срещу консерваторите.

Победата на новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани бе описана от демократите като пренаписване на историята, сякаш градът е бил досега владение на републиканците.

Каквото и да правят демократите – не могат да върнат колелото на историята. Тръмпизмът отдавна излезе от САЩ, за да влезе като идеология в Европа. Само за последния месец изборната победа и в Чехия, и в Ирландия е поредното наказание за либералите. Новият консерватизъм малко по малко настъпва в Стария континент. А защитниците на Сорос търпят все по-големи поражения особено в Източна Европа.

Историческо решение в България

Историческото решение в България за създаването на комисия, която да разследва дейността на Джордж Сорос, сина му – Александър Сорос и дейността на техните фондации в страната ни, е само част от този процес. А човекът, който пръв се изправи срещу пипалата на октопода Сорос още преди години, е Делян Пеевски. С новата комисия председателят на ДПС-Ново начало вече получи институционален старт на битката срещу машинациите на милиардера.

Завладяването на държавата започва с Луканов

Създаването на комисията задейства ефекта на доминото в политическата система. Сорос вече не е табу, а символ на завладяна държава. Тепърва комисията ще разкрива мръсните тайни на прехода, започнали с влизането на американския спекулант в България в най-тъмните дни от началото на прехода. Твърди се, че първата среща е направена още в далечната 1991 година, а в нея е участвал застреляният 6 години по-късно бивш премиер Андрей Луканов. Тепърва ще става ясно какво е участието на Сорос в първоначалното натрупване на капиталите у нас, кои са хората, които са обучавани да завладяват държавата политически, икономически, но и духовно. Каква е ролята му за образователната система довела до печалния факт, че от най-добрите ученици в класацията на Пиза преди 35 години, днес българските тийнейджъри показват успех, който им отрежда последното място. Ще става ясно защо духовното и културното наследство никога не са били на пиедестал, а новият културен елит изповядва неразбираеми за много от българите морални ценности. Ще се свалят маските и на всички гласовити борци за правосъдие, финансирани от неправителствените организации, за да защитават корпоративни интереси и имащи за цел очернянето на всички инакомислещи. Същото важи и за мита за свободното слово, пропагандиран от фалшиви морални стожери, които заглушиха гласа на българщината.

Признанието на Борисов

Създадената комисия, която ще разследва соросоидите нанесе и първия политически удар - още преди първото си заседание. И показа на всички кой кой е в тази битка. Признанието на Бойко Борисов, че уважава Сорос и никога не би гласувал за създаването на новия парламентарен орган, отново го вкарва в лодката на Промяната и Демократична България и създава нови разделителни линии в управляващата коалиция. Защото и БСП, и ИТН, подкрепиха Пеевски в желанието му да разкрие истината за щетите, нанесени от Сорос в България.

Преформатирането на елитите

Какви ще са резултатите от тази комисия тепърва ще разберем. Но отсега е ясно: идва огромна обществена промяна, която ще донесе преформатиране на елитите ни и очистване от завладяната държава. Както обобщи бившият конституционен съдия Георги Марков: Пеевски избра точния момент за истината и тя ще излезе наяве.

