BYE, Сорос! Трус и пречистване

Политически трус, който ще доведе до пречистване на партиите, неправителствените организации, медиите, академичните среди и културния елит, предизвиква историческото решение на парламента да създаде комисия, която ще разследва дейността на Джордж Сорос, сина му Александър и техните фондации у нас. Човекът, който пръв се изправи срещу пипалата на октопода Сорос още преди години, е Делян Пеевски и именно по негово предложение бе създадена специалната комисия. Тя бе подкрепена от БСП, ИТН, „Възраждане“, МЕЧ и Величие. ГЕРБ и „Промяната“ не само гласуваха „против“ и „въздържал се“, но и Бойко Борисов изрази разочарованието си от създаването на новия парламентарен орган и обяви, че уважава Сорос.

С новата комисия председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски получи институционален старт на битката срещу машинациите на милиардера Сорос у нас, която вече месеци наред американският президент Доналд Тръмп води в САЩ.

Пеевски избра точния момент за истината и тя ще излезе наяве, коментира бившият конституционен съдия Георги Марков.

