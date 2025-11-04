Цветанка Андреева разкри плановете на Радев

Политологът Цветанка Андреева бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира последното изказване на държавния глава относно създаването на евентуален негов политически проект, бюджета на България за идната 2026 година, както и американските санкции върху руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, засягащи пряко и България.

„Дори да не е вербализирано неговото послание, наблюдявайки цялостното му поведение и през двата му мандата, се вижда, че той се стреми да направи чисто политическа кариера и отдавна вече я прави. Неговият рейтинг никак не е висок за президент. Петър Стоянов, примерно, е имал рейтинг 70%. Подкрепата при Румен Радев е 48%.“

„Румен Радев иска властта в държавата. Той управляваше през служебните си кабинети, дори в толкова комфортни условия, които никоя изпълнителна власт не е имала в републиката. Неговите служебни кабинети не се ползваха с някакъв особено висок рейтинг. Видяхме и способността му да подбира хора. Тук възниква и големият въпрос – точно какви хора ще подбере Радев? На какъв принцип ще ги подбира? Защото подборът за една партия не става от днес за утре. Той не е заобиколен с някакви хора, които блестят с особени качества.“

„Негова партия ще изяде от гласовете и за БСП, и от гласовете на „Възраждане“, а малките партии ще бъдат потопени. Ще удари и по „Продължаваме промяната“. ПП и ДБ заиграха веднъж с президента. Сега отново се вижда омекване в отношенията им. Те са готови да се съюзят с президента, само и само да изчегъртат ту ГЕРБ, ту ДПС. Това е тяхната игра. Но ми се струва, че този път хватката на Радев ще бъде смъртоносна за тях.“

„Радев е изключително опасен за българската политика, доколкото би заблудил някакви хора да гласуват за него, отново явявайки се на сцената като алтернатива, такава каквато той реално е, но не е управленска алтернатива в една проевропейска България.“



„Той ще вземе популисткия вот, този с проавторитарни нагласи, но протестния вот, но тези граждани, които по принцип са обидени на политическата класа, отдалечили се от него, няма как да припознаят в Румен Радев онзи демократ, за който тези хора са готови да излязат и да гласуват дори и протестно.“

„Ако Радев излезе на политическата сцена, в един момент ще трябва това общество да си защити проевропейския избор. В крайна сметка въпросът няма да бъде Радев или Борисов и Пеевски. Въпросът ще бъде накъде отива обществото и каква посока ще поеме държавата.“

„Това разклащане на властта я направи по-силна, отколкото беше преди. Дори участието на „ДПС-Ново начало“ някак си този път се изговори безпроблемно, защото опозицията искаше да постави управляващите в един дискурс, в който е проблемно ГЕРБ да влезе в съюз с „ДПС-Ново начало“. Но всъщност тази криза успя да легализира това партньорство и да покаже какъв е неговият смисъл. Това Пеевски да не иска министерски постове беше политически жест от страна на ДПС.“

„Бюджетът наистина ще бъде много по-консервативен, според мен, отколкото някакъв велик реформаторски бюджет, но може би това е нужно на обществото и държавата.“

„Ефектът от еврозоната не може да се очакваа януари и февруари. Ефектите от еврозоната доказано започват да се виждат, но те се виждат навсякъде. Нито една държава, която е влязла в еврозоната няма негативен ефект, но тези ефекти се забелязват от третата, четвъртата и петата година.“

„Всичко, което българското общество може да очаква от властта, е да създава все по-добри условия за икономически просперитет и влизането в еврозоната е всъщност точно това дело на българското правителство. Затова и то се отчита като успех на правителството.“

На въпроса дали в България можем да станем свидетели на криза с горивата след наложените американски санкции на руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“ и да последваме сръбския пример тя каза:

„Не сме Сърбия, ние сме членове на Европейския съюз. Европейският съюз ще действа заедно относно наложените санкции от САЩ, така че ние ще съгласуваме политиката си, пък може и да разчитаме на солидарност с държавите от Европейския съюз. За Сърбия са много тежки времената и в политиката виждаме протести, на улицата са хората, Сърбия се разклаща икономически.“

„Засега изглежда възможно правителството да изкара пълен мандат, но предстоят президентски избори, които доста ще изострят политическите нагласи в обществото и в този смисъл те ще бъдат предизвикателство и пред изпълнителната власт.“

