Отиде си съпругата на загиналия Капитан Маринов
Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна
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Новината за трагичната кончина съобщи дъщерята на Яна
Инициативата е на дъщерята Петя Дикова
Което е свързано с издадените му албуми
Защо естрадният ни изпълнител така се е изнервил
Трудно преодолява кончината на майка си
Какво му отговори певецът
Изненадващо ли е решението му
Как реагира водещата
Естрадният корифей се забърка в скандал
И с какво е свмързано кошмарното усещане
Зададе му публично няколко въпроса
Говори зам. министърът на земеделието
Поредно високо напрежение между двамата
Каква беше целта на този скандал
Враждебните настроения в Северна Македония срещу България се задълбочават
Те не отговориха директно на този въпрос
Двете смени в МВР са на хора в пенсионна възраст, каза Александър Маринов
Президентът щял проведе консултации с ЦИК и здравни експерти
Бюджетът е разоряващ не защото има много разходи, а защото не е ясно за какво се харчи
Настоява за удължаване на време, в което може да се влезе и излезе от София