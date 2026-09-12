Сигнали за бомби вдигнаха на крак полицията в Бургас и Варна
Хората са евакуирани
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Хората са евакуирани
Учениците са евакуирани, а в училището има екипи на полицията
За втори пореден ден училища в Скопие получават мейли за поставено взривно устройство
Той е известен на полицията с противозаконни деяния
"Червените дяволи" олекнаха с 3 млн. паунда заради гафа Много шум за нищо. С това може да бъде обяснена драмата на "Олд Трафорд", която стана причина...
Бомбени заплахи доведоха до евакуацията на кметството на Прага, централната жп гара на чешката столица и гарите в още най-малко 10 града, съобщава ТАА...
Железопътната гара в белгийския град Шарлероа е евакуирана. Това предава TACC, цитирайки данни от местни медии. И уточнява, че има опасност от взрив....
Властите на международното летище в Кайро проверяват съобщение за взривно устройство на борда на самолет, който следвало да излети към Истанбул, преда...
Самолет на "Ер Франс" се приземи извънредно в Монреал, Канада, поради анонимна бомбена заплаха. Полетът е бил от Сан Франциско за Париж. След кацане...
Реагираха ли по правилата специалните служби на бомбената заплаха на Летище София? Доколко страната ни е уязвима към терористичните закани от Ислямска...
Тройно подсигуряване на неизвестен засега злосторник опразни сградата на Съдебната палата в Петрич. Точно в 08,55 часа сутринта във вторник, в рамките...
Сигнал за бомба затвори тази сутрин съдебната палата в Стара Загора, където са съдебните зали и кабинетите на районния и окръжния съд и окръжна прокур...
Париж. Заради бомбена заплаха бе затворена и евакуирана парижката ж.п. гара Gare de l'Est, информира Reuters. Oт полицията съобщават, че това е било...