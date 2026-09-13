Съдът реши съдбата на похитителя на 11-годишната Наталия
Опитал се да измъкне с по-лека мярка
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Опитал се да измъкне с по-лека мярка
Той е оставен за постоянно в ареста
Ето кои са задърж
Исканията на обвинението са внесени малко след 6 ч. тази сутрин в Софийския военен съд
"Дал съм показания. Считам се застрашен, невинен съм". Това заяви Тодор Славов след като Бургаският окръжен съд го остави за постоянно в ареста. Той е...
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Обвиненият в изнасилване Иван Евстатиев обжалва наложената му мярка - постоянен арест. Районният съд в Панагюрище ще гледа жалбата на бившия кмет на С...
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Бащата на малката Станка, който я преби зверски преди няколко дни, получи най-тежката мярка от Варненския окръжен съд - задържане под стража. Милко Ст...
Пловдив. Началникът на митницата в Свиленград– Тодор Караиванов, остава за постоянно в ареста. Това е решението на Пловдивския апелативен съд. По-ран...
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