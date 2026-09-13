Всичко за Постоянен Арест

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Славов: Невинен съм

Славов: Невинен съм

"Дал съм показания. Считам се застрашен, невинен съм". Това заяви Тодор Славов след като Бургаският окръжен съд го остави за постоянно в ареста. Той е...

11 юни | 16:46
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Оставиха Евстатиев в ареста

Оставиха Евстатиев в ареста

Районният съд в Панагюрище остави Иван Евстатиев за постоянно в ареста. От обвинението не уважиха искането му да бъде освободен заради влошеното му зд...

12 февруари | 19:19
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