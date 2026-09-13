Майката на Ники шокира: Не аз, а Калушев беше с него в болницата
Тогава бил непълнолетен, искал Иво за придружител
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Тогава бил непълнолетен, искал Иво за придружител
Собствениците на търговски обекти трябва да сложат изисквания
Хиляди деца бежанци през придружител прекосяват европейските граници в търсене на спасение от военните кризи и бедността в Близкия Изток и Африка. Про...