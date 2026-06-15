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Бивш министър на правосъдието с изненадваща хипотеза
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Бивш министър на правосъдието с изненадваща хипотеза
По-добрият вариант е частично касиране на изборите, смята Антон Станков
Постът на омбудсман е вакантен, след като Диана Ковачева замина през април като съдия в Европейския съд
Днешният адвокат се оказал в епицентъра на атаката на „Хамас” миналата събот
Проговори адвокатът й Антон Станков
Когато бях министър килиите в Шумен се оказаха в гаражи и мазета, закрихме ги, казва Антон Станков
„Адвокат в медиите“ ще отиде при бившия правосъден министър Антон Станков, който през 2018-та година е имал най-много телевизионни участия на правосъд...
Предлаганите промени в конституцията в частта за съдебната власт могат да се направят само от Велико народно събрание (ВНС). Това заяви пред БГНЕС Ант...
Бившият министър на правосъдието Антон Станков не подкрепя идеята за закриване на Агенцията по вписванията. Пред БГНЕС той припомня как тази агенция е...