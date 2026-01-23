Проф. Рачев изгони зимата и прогнозира уникално време

Януари очевидно е решил да ни обърка окончателно, а времето все повече прилича на ранна пролет, отколкото на средата на зимата, предупреди с обичайния си хумор климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ. Днес по усойните и по-високите места, където има размръзване, все още може да се появи коварният черен лед, който професорът определи като „много опасен“, но добрата новина е, че режещият вятър вече си отива.

Циклонът Хари, който според Рачев е „предизвикал страшните неща у нас като 1 сантиметър сняг“, окончателно напуска страната още в понеделник. На негово място идва нов циклон, от онези типично български „ни е топло, ни е студено“. Резултатът ще бъде динамично време с редуване на дъжд и слънце, като валежи се очакват почти над цялата страна в понеделник и четвъртък.

Температурите тръгват нагоре още от днес, като в Източна България термометрите ще стигнат до 15-16 градуса, докато в Западна ще остане малко по-хладно. Според проф. Рачев януари си отива по-топъл от обичайното и с валежи над нормата, а тенденцията ще се запази и през следващите седмици.

„Картата на аномалиите е повече от красноречива“, обясни той, като посочи, че в периода 26 януари - 1 февруари температурите ще бъдат с около 6 градуса над климатичната норма. Доста топло ще бъде и през първата седмица на февруари, а през следващия петък ни очакват между 15 и 17 градуса, което напълно обяснява защо кокичетата вече не се притесняват да цъфтят.

Топлото време, съчетано с дъжд и слънце, вече дава отражение и върху водните запаси, като дори критични язовири като Камчия започват да се „замогват“. Картината според проф. Рачев е ясна - времето у нас ще бъде по-скоро мартенско, отколкото типично за края на януари, докато в Европа също е необичайно топло, за разлика от САЩ, където нахлува полярен въздух и в неделя ще бъде много студено.

След поледиците в Русе професорът успокои, че затоплянето и размръзването са на път, а черният лед ще остане все по-скоро изключение. С други думи - зимата още е в календара, но времето явно вече мисли за пролет.

