Проф. Рачев ни върна обратно към студа, хвърли боб за Цветница

Пролетта ще направи кратък опит да се наложи над страната, но студеното време бързо ще се върне, прогнозира пред бТВ проф. Георги Рачев. В сряда и четвъртък се очаква временно затопляне, като на места температурите ще достигнат до 17-18 градуса, отбеляза климатологът.

Още от петък обаче ще започне ново захлаждане със навлизане на по-хладен въздух. По думите на синоптика по-ниските температури може да се задържат до Цветница, а дори и след това.

Според Рачев причината е в динамичната синоптична обстановка над Европа, където студен фронт от района на Алпите ще формира средиземноморски циклон. Именно той ще премине през Балканите и ще донесе валежи и понижение на температурите у нас. Очаква се времето да бъде не само по-студено, но и по-влажно, със чести превалявания.

„Баба Марта се смили над нас. Но идват валежи”, коментира климатологът, като подчерта, че пролетта тази година ще бъде по-хладна и дъждовна. Той даде пример със температурните контрасти в Европа, като отбеляза, че в момента в части от Северна Африка е по-студено, отколкото в големи западноевропейски градове, но тази картина предстои да се промени.

Краткият топъл период в средата на седмицата ще бъде последван от ново застудяване още в петък по обяд, когато студеният въздух ще започне да нахлува по-осезаемо. Според Рачев това са нормални стойности за март, въпреки че усещането ще бъде за по-студено време заради влагата и вятъра.

Прогнозата включва и практични предупреждения - времето ще остане мокро и кално в края на седмицата, като около 28 март условията няма да са особено подходящи за откриването на мотосезона. Очаква се нестабилността да се задържи и след Великден, което означава продължителен период със променливо и по-хладно време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com