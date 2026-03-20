Проф. Рачев проговори за джапанки! Ето какво ни носи пролетта

„Вървим към джапанките, но след 2 месеца!“ С тази закачка климатологът проф. Георги Рачев обобщи очакванията за времето в ефира на бТВ. По думите му март остава необичайно сух и сравнително безличен, без типичните за сезона крайности.

Въпреки че денят вече надхвърля 12 часа и продължава да расте, пролетното затопляне се забавя. Очакванията са за по-хладно време в началото на периода и постепенно повишение на температурите едва към края на месеца.

Рачев подчерта, че не си спомня подобно „безлично“ мартенско време през последните 20 години. „Брутално суха върви Баба Марта засега“, каза той и даде пример със София, където валежите са едва 12% от месечната норма, за разлика от януари и февруари, когато на места са били три до четири пъти над нормата.

Според него времето ще остане сравнително хладно поне до началото на следващата седмица. Понеделник и вторник ще донесат по-ниски температури на Балканите, а след това регионът дори може да се окаже най-студеното място в Европа.

Климатологът все пак очертава и кратко затопляне. „В четвъртък-петък ще има малко затопляне“, посочи той, като добави, че към края на март и началото на април се очаква по-трайно повишение на температурите.

По Черноморието времето ще остане по-влажно, ветровито и сравнително хладно. В страната като цяло не се очакват значителни валежи, като единствено около 26-27 март има вероятност за кратки превалявания.

