„Духът на Стара Загора“ оживява в нова филмова поредица

Телевизия Стара Загора, със съдействието и подкрепата на Отдел „Култура“
към Община Стара Загора, стартира излъчването на три филма от поредицата
„Духът на Стара Загора“. Те са посветени на съхраняването и
популяризирането на българските традиции, култура и обичаи. Поднесени по
завладяващ начин, филмите позволяват на зрителите да изживеят емоциите,
настроението и любовта на участниците към българския фолклор.
Първият филм е посветен на НТФС „Богородична стъпка“ и може да бъде
гледан в канала на Телевизия Стара Загора и в канала на Община Стара
Загора.
На 30 януари и 6 февруари 2026 г. предстои излъчването на другите два
филма, посветени на тематичните празници - Празника на лютеницата в с.
Богомилово и Празника на райската ябълка в с. Хрищени.
Филмите са създадени с цел популяризиране на емблематичните празници в
посочените населени места, които привличат множество посетители от
цялата страна. В тях участват и много деца, защото именно те ще
продължат и съхранят традициите.
Снимачният екип споделя за интересни и неочаквани моменти по време на
работния процес. При заснемане на първия филм от поредицата, посветен на
НТФС „Богородична стъпка“, започва да вали проливен дъжд, което прави
преживяването още по-автентично, а филма – още по-истински. Зрителите ще
могат да видят още подобни на този неподправени моменти във филмите.
