Регионални

„Духът на Стара Загора“ оживява в нова филмова поредица

Проектът е посветен на съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство, култура и обичаи

„Духът на Стара Загора“ оживява в нова филмова поредица
20 яну 26 | 14:32
159
Никол Симова

Телевизия Стара Загора, със съдействието и подкрепата на Отдел „Култура“
към Община Стара Загора, стартира излъчването на три филма от поредицата
„Духът на Стара Загора“. Те са посветени на съхраняването и
популяризирането на българските традиции, култура и обичаи. Поднесени по
завладяващ начин, филмите позволяват на зрителите да изживеят емоциите,
настроението и любовта на участниците към българския фолклор.

Първият филм е посветен на НТФС „Богородична стъпка“ и може да бъде
гледан в канала на Телевизия Стара Загора и в канала на Община Стара
Загора.

На 30 януари и 6 февруари 2026 г. предстои излъчването на другите два
филма, посветени на тематичните празници - Празника на лютеницата в с.
Богомилово и Празника на райската ябълка в с. Хрищени.

Филмите са създадени с цел популяризиране на емблематичните празници в
посочените населени места, които привличат множество посетители от
цялата страна. В тях участват и много деца, защото именно те ще
продължат и съхранят традициите.

Снимачният екип споделя за интересни и неочаквани моменти по време на
работния процес. При заснемане на първия филм от поредицата, посветен на
НТФС „Богородична стъпка“, започва да вали проливен дъжд, което прави
преживяването още по-автентично, а филма – още по-истински. Зрителите ще
могат да видят още подобни на този неподправени моменти във филмите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай
1 Коментара
Alex
преди 25 минути

Огледалото-видеорегистратор ще осигури и предпази от глоби и неприятности, само на половин цена:--- https://urlit.co/cars

Откажи