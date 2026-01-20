„Духът на Стара Загора“ оживява в нова филмова поредица

Телевизия Стара Загора, със съдействието и подкрепата на Отдел „Култура“

към Община Стара Загора, стартира излъчването на три филма от поредицата

„Духът на Стара Загора“. Те са посветени на съхраняването и

популяризирането на българските традиции, култура и обичаи. Поднесени по

завладяващ начин, филмите позволяват на зрителите да изживеят емоциите,

настроението и любовта на участниците към българския фолклор.



Първият филм е посветен на НТФС „Богородична стъпка“ и може да бъде

гледан в канала на Телевизия Стара Загора и в канала на Община Стара

Загора.



На 30 януари и 6 февруари 2026 г. предстои излъчването на другите два

филма, посветени на тематичните празници - Празника на лютеницата в с.

Богомилово и Празника на райската ябълка в с. Хрищени.



Филмите са създадени с цел популяризиране на емблематичните празници в

посочените населени места, които привличат множество посетители от

цялата страна. В тях участват и много деца, защото именно те ще

продължат и съхранят традициите.



Снимачният екип споделя за интересни и неочаквани моменти по време на

работния процес. При заснемане на първия филм от поредицата, посветен на

НТФС „Богородична стъпка“, започва да вали проливен дъжд, което прави

преживяването още по-автентично, а филма – още по-истински. Зрителите ще

могат да видят още подобни на този неподправени моменти във филмите.





