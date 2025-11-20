За 18-ти път старозагорското село Змейово организира своя Празник на пелина

Народно читалище „Пробуда – 1928“ с. Змейово и кметство с. Змейово, с подкрепата на Община Стара Загора, организират осемнадесетото издание на Празника на пелина . На 20 декември 2025 г. селото отново ще посрещне жители и гости с характерния аромат на своя прочут пелин, празнично оживление и фолклор, който съхранява духа на старозагорските традиции. Събитието е сред най-разпознаваемите местни инициативи и съхранява над 100-годишната традиция на прочутия змейовски пелин.

И тази година централно място в програмата заема конкурсът за най-добър змейовски пелин. Местни майстори ще представят своите напитки пред експертно жури, което ще оценява пивкост, цвят, бистрота и аромат. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди. Паралелно с конкурсната част гостите ще се насладят на богата фолклорна програма, добавяща още повече настроение и истинско зимно тържество в сърцето на селото.

Празникът води началото си от 2007 г., но корените му се връщат много по-назад – към 1881 г., когато Стоян Найденов, местен чорбаджия, винопроизводител и собственик на изба и пивница, създава оригиналната рецепта за знаменития змейовски пелин. И до днес той се приготвя по традиционна технология, със специална настойка и старо домашно вино от предходната реколта.

Организаторите обещават празнична атмосфера, традиции и много настроение, в духа на над вековната местна рецепта.

