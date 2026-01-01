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Змейово загря с огнен пелин

Змейово загря с огнен пелин

Залпът на черешово топче и тази година възвести началото на традиционния празник на пелина в старозагорското с. Змейово. Бяха го докарали войводите от...

20 декември | 17:55
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