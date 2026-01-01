В старозагорското село Змейово отличиха най-добрите майстори на наложен пелин
Тази година независимо жури в състав от петима експерти и технолози оцениха 24 проби от пелин за пивкост, цвят, бистрота и аромат
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Тази година независимо жури в състав от петима експерти и технолози оцениха 24 проби от пелин за пивкост, цвят, бистрота и аромат
Местни майстори ще представят своите напитки пред експертно жури, което ще оценява пивкост, цвят, бистрота и аромат
Традиционното събитие ще събере на 20 декември местни винари и гости от региона с конкурсен елемент и фолклорна програма
Богатата празнична програма започва от утре
Специално участие ще вземат ОФА „Загоре“ и ПФА „Нащенци“ – Стара Загора
Майсторите на пелина се събират в събота
Събитието традиционно е под надслов „Да помним и тачим паметта на дедите ни“
Стара Загора. Валентин Вълев, един от най-известните производители на прочутия змеевски пелин, ще бъде като коронясан като Цар Трифон на връх Трифон...
Залпът на черешово топче и тази година възвести началото на традиционния празник на пелина в старозагорското с. Змейово. Бяха го докарали войводите от...
Стара Загора. От електроразпределителното дружество ЕВН са отказали да изпратят свой представител на общоселското събрание в старозагорското с. Змейо...
Стара Загора. Вагон на товарен влак е дерайлирал между гарите Стара Загора и Змейово. Това съобщиха от БДЖ. Движението на влакове в участъка е спряно...
И коварната напитка, и властта опияняват еднакво, отрезвяването е индивидуално, казва с усмивка кметът на китното селце Никола Пеев
Стара Загора. Пожарът, който възникна днес по обяд в стопанския двор на с. Остра могила, Община Стара Загора и малко по-късно бе локализиран, е възник...
Стара Загора. Общо 94, 5 на сто или 28 008 от участвалите в местния референдум в Старозагорската община са отговорили с „да" на въпроса „Да бъде ли за...
Стара Загора. Активността на гласуващите на референдума за съдбата на военния полигон „Змейово" в Старозагорската община не надхвърли 20 на сто. Това...
Стара Загора. Първият в най-новата история на Старозагорската община местен референдум се провали. Това показваха резултатите от допитването за съдба...
Стара Загора. Отчайващо ниска избирателна активност е регистрирана до обяд на местния референдум в Старозагорската община за съдбата на военния полиго...
Стара Загора. Референдумът в Стара Загора за полигона „Змейово" протича с много ниска избирателна активност. Към 10.30 ч. са гласували 3.64% или 5 435...
Стара Загора. Днес в Сатра Загора ще се проведе референдум „Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово?". Реше...
Стара Загора. Затварянето на полигона „Змейово" дори за една година ще бъде фатално за българските производители на оръжие и боеприпаси. Това заявиха...