В старозагорското село Змейово отличиха най-добрите майстори на наложен пелин
Тази година независимо жури в състав от петима експерти и технолози оцениха 24 проби от пелин за пивкост, цвят, бистрота и аромат
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Тази година независимо жури в състав от петима експерти и технолози оцениха 24 проби от пелин за пивкост, цвят, бистрота и аромат
Местни майстори ще представят своите напитки пред експертно жури, което ще оценява пивкост, цвят, бистрота и аромат
Традиционното събитие ще събере на 20 декември местни винари и гости от региона с конкурсен елемент и фолклорна програма
Край на цикъла от Великденски празници, начало на Русалийската седмица
Залпът на черешово топче и тази година възвести началото на традиционния празник на пелина в старозагорското с. Змейово. Бяха го докарали войводите от...
Фронтовакът дядо Илчо ял попара с вино като дете, вечеря само плодове
И коварната напитка, и властта опияняват еднакво, отрезвяването е индивидуално, казва с усмивка кметът на китното селце Никола Пеев