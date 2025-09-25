В Маджерито празнуват вълшебството на подправките

Трети фолклорен празник „Вълшебството на подправките“ ще отбележат в старозагорското село Маджерито на 4 октомври 2025 г. (събота). Празникът ще започне в 17.00 ч. на площада пред Читалището.

Организатори на събитието са НЧ „Пробуда – 1928 г.“ и кметството на село Маджерито с подкрепата на Община Стара Загора.

Тази година специални гости на празника ще бъдат Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“ – с. Бъта, където се организира празник на Шарената сол.

Ще се проведе и конкурс за най-добро традиционно ястие.

Очакват ви вкусни изненади, музика, танци с участието на оркестър „Стара Загора“.

Повече информация за конкурса може да намерите на Фейсбук страницата на читалището.

