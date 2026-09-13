Ключов пленум за БСП след два отказа за участие в изборите
Зафиров и Стойнев хвърлиха шокиращия сигнал, че няма да са в депутатските листи
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Зафиров и Стойнев хвърлиха шокиращия сигнал, че няма да са в депутатските листи
Тя направи гневно изказване на пленума на БСП
Критикува другарите, че кадруват и забравят защо са дошли на власт
Социалистите свикват конгрес в началото на 2014 г., за да готвят европейските избори през май
Първанов: Извърши се груба манипулация
София. "Няма да сбъркам, ако кажа, че в момента тече една тежка и трудна, на моменти и много емоционална, дискусия на заседанието на Националния съвет...
Проекторешение не предвижда оставка на лидера на БСП