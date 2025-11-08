Драгомир Стойнев с остро предупреждение за съдбата на Лукойл

Политическо напрежение около „Лукойл“ нараства. Рафинерията в Бургас е на ръба да спре работа още на 21 ноември, предупреди Драгомир Стойнев, председател на парламентарната група на БСП-Обединена левица. Пред БНТ той заяви, че към момента само една българска банка продължава да работи с компанията, а ако не бъдат предприети конкретни действия, „смъртта на предприятието е предизвестена“.

Надвиснал срив в „Лукойл“

„Ако не правим нищо, на 21 ноември животът в рафинерията ще замре“, заяви Стойнев. Според него проблемът е пряко свързан с войната в Украйна и последвалите санкции срещу руския енергиен сектор. „Всичко това е следствие от войната. Дано се стигне до преговори, за да се прекрати тази смърт, която се лее в Украйна“, каза още той.

Лидерът на парламентарната група подчерта, че българското правителство е задължено да предприеме действия, които да осигурят продължаване на дейността на рафинерията под контрол на държавата. „Трябва да имаме дерогация, ако докажем, че не се насочват средства към Москва. В Германия „Роснефт“ се управлява от държавата от 2022 г. и затова те не получиха санкции“, обясни Стойнев.

По думите му подобен модел е възможен и у нас – чрез временен лиценз, който ще позволи на рафинерията да продължи работа при пълен контрол от българските власти.

Парламентът спира износа на горива

Според Стойнев Народното събрание е реагирало навреме с „далновидно решение“, след като станало ясно, че само за два дни от страната са били изнесени големи количества горива. „Съседни държави се запасяваха, докато ние наблюдавахме“, посочи той. Затова депутатите забраниха износа на дизел и авиационно гориво, но не и на бензин, тъй като наличните количества са достатъчни за нуждите на вътрешния пазар.

„От вчера вече имаме законодателство. Остава президентът да го подпише. Ако това не стане, ситуацията ще стане още по-сложна“, предупреди Стойнев.

Държавен контрол и социален бюджет

По отношение на управлението на рафинерията Стойнев обясни, че назначаването на особен управител е в компетенциите на Министерския съвет, а ролята на парламента е да създаде необходимата законова рамка. „Българската страна ще получи лиценз, за да може рафинерията да продължи да работи. Това е в интерес на държавата и на потребителите“, каза той.

В заключение Стойнев защити и приетия държавен бюджет, който според него е „на компромиса, но и на социалната посока“. „Целта му е всички доходи да се повишат, минималната заплата да достигне 50% от средната, а помощите за майки да бъдат увеличени“, заяви той.

Така, докато съдбата на „Лукойл“ остава висяща, политическото напрежение се изостря, а 21 ноември се превръща в символична дата, от която може да зависи енергийната стабилност на България.

