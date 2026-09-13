5-те най-интересни случки от слънчевото затъмнение
Следващото е над пирамидите в Гиза догодина
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Следващото е над пирамидите в Гиза догодина
Проучването се базира на критерии като престъпност, риск от тероризъм и други фактори
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Гръкът Георгиос Коминис ръководи скандалния мач ПАОК - АЕК
Героят от "Междузвездни войни" Дарт Вейдър ще се сдобие с улица на свое име по предложение на гражданин, предаде АФП. Буквалният превод на името на у...