Избраха водещите на българската Евровизия
Дуетът би дал модерен и световен облик на конкурса
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Дуетът би дал модерен и световен облик на конкурса
Той разказа за момент от кастинга за "Борат 2"
Актьорът дирижира 100 участници в играта “The Floor”
Важен момент за българското присъствие на световната сцена
Тв играта идва у нас през пролетта
Огромен успех за Юлиан Костов
Актьорът влиза с култова пиеса
Актрисата покръсти стария си приятел в секс сцена от „Триумф“
Юлиан Костов откри 100-годишната Скабрина къща, където са снимани епизоди за „Капитан Петко Войвода“
На Запад той придобива все по-голяма известност
Юлиан Костов влезе в „Белият лотос“, след като сърбинът Милош Бикович отпадна от сериала заради руско гражданство
Премиерата на новия му сезон е през 2025
Култова роля
Показват фотоси от Инстаграм
„Свобода или смърт“ е работното заглавие на проекта
Варненецът отличен за късометражния филм „Разговорът“
След близо 60 години "Бен-Хур", един от най-великите филми на всички времена, се завръща по кината с нов прочит и на 3D. Режисьор на християнската при...
Актьорът Юлиан Костoв
Юлиан Костов е от хората, които не стоят със скръстени мечти, не се оплакват от отношението към актьорската гилдия, не чакат на готово, а търсят път к...
В последния филм много ме биха, дано ми върви в любовта, смее се младият актьор Юлиан Костов е чаровен и талантлив актьор, който има много ясна визия...